Killer Instinct får 10-års jubileumsoppdatering senere i år

For å markere at Killer Instinct har eksistert i ti år, har utvikleren Iron Galaxy Studios annonsert at de vil lansere en gratis Anniversary Update senere i år. Tittelen vil få noen etterlengtede funksjoner, inkludert en balanseoppdatering, forbedret matchmaking og til og med 4K-støtte for Xbox Series X/S-konsoller.

Det er ikke sagt noe eksakt om når oppdateringen vil lanseres, men vi har fått beskjed om at mer informasjon vil komme "snart".

Kommer du til å hoppe tilbake til Killer Instinct senere i år?