Killer Instinct får en Anniversary Edition

I dag er det ti år siden Xbox One ble lansert, og det samme gjelder spillene som ble lansert sammen med konsollen på dag én. En av disse titlene var Killer Instinct, som fikk et stort publikum og til og med var et spill man kunne konkurrere i under Evolution Championship Series i 2015.

Iron Galaxy Studios feiret tiårsjubileet med en Twitch-stream der de presenterte Killer Instinct: Anniversary Edition, som ble annonsert allerede i august. Den inneholder alle de 29 utgitte fighterne sammen med masse ekstramateriale (XP-boostere, kosmetikk og mer). For å gjøre ting enda bedre er denne nye versjonen gratis for alle som eier Killer Instinct: Definitive Edition (som for øyeblikket er sterkt rabattert og blir din for €13,19 / £11,05). Steam får også en gratisversjon av Killer Instinct, noe som forhåpentligvis vil øke spillerbasen.

Kanskje på tide å vende tilbake til Killer Instinct?