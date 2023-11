Killer Instinct får en stor oppdatering

HQ

I går rapporterte vi at Killer Instinct får en jubileumsutgave for å feire at spillet fylte 10 år for noen dager siden, og den inneholder alle hovedkarakterene i tillegg til litt ekstramateriale.

Men det er ikke det eneste nye Iron Galaxy Studios har i ermet, for den første store oppdateringen siden 2018 er bekreftet. Den inneholder feilrettinger, men først og fremst også endringer av karakterene. Teamet sier at de er takknemlige for å kunne vende tilbake til Killer Instinct etter så mange år, og forklarer hva det endelige målet med denne oppdateringen er:

"Målet med denne balanseoppdateringen er å redusere frustrasjonene noen av spillets sterkeste karakterer gir, samtidig som vi gir litt kjærlighet til karakterene som har en tendens til å slite selv etter 5 år med spillerinnsats. Det er ikke alle figurene som får endringer, og endringene som kommer, vil i de fleste tilfeller ikke påvirke spillestilen din i særlig grad. Hvis karakteren din ikke har fått noen endringer, må du huske på at noen av de vanskeligste kampene dine kan ha blitt enklere! Vi håper at disse endringene vil blåse nytt liv i KI's konkurransescene, og vi ser frem til å se deg konkurrere så lenge du fortsatt har det gøy."

De mest bemerkelsesverdige endringene er gjort for Jago og Spinal, som nå er forbedret på flere måter, mens Glacius har fått et helt sett med nerfs. Det er mange andre justeringer også, så gå over denne veien for å se hva de har gjort med hovedkjemperen din.

Vi har fortsatt ingen utgivelsesdato for oppdateringen, men vi antar at vi ikke trenger å vente lenge.