Killer Instinct Gold nå tilgjengelig med Nintendo Switch Online + utvidelsespakke

HQ

Det er lett å glemme at de superbarnevennlige og koselige spillskaperne på Rare faktisk leverte et av de mest voldelige spillene som ble utgitt på Super Nintendo. Vi snakker om det klassiske og superstilige Killer Instinct, som etter hvert fikk arkadeoppfølgeren Killer Instinct 2.

En versjon av dette kom senere til Nintendo 64 under navnet Killer Instinct Gold, og til tross for at det var trimmet ned på mange måter sammenlignet med arkadespillet, sto det seg godt mot konkurrentene (selv om Nintendo 64 i rettferdighetens navn aldri var noe stort format for fans av slåsskamper). Nå er det på tide å gjenoppleve Killer Instinct Gold, ettersom Microsoft og Nintendo bringer spillet til Switch via Nintendo Switch Online + Expansion Pack -abonnementet.

Frisk opp minnet om klassikeren i videoen nedenfor, og spillet er tilgjengelig for alle abonnenter nå.