Killer Instinct's nye oppdatering inkluderer rangert crossplay, nytt nivåtak og mer.

Glacius-fans vil ikke bli glade for dette, mens Jago-spillere sannsynligvis vil like det veldig godt...

Rykte: Nytt Killer Instinct er under aktiv utvikling

den 18 oktober 2021 klokken 08:00 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Killer Instinct var et av lanseringsspillene til Xbox One da den ble lansert i 2013, et "free to play"-fightingspill som lyktes i å bli meget populært takket være bra...