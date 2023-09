Killer Klowns from Outer Space: The Game er helvetes masse moro

HQ

Asymmetrisk skrekk er en interessant undersjanger innen spill. Domineres av Dead by Daylight, og det kan være ganske vanskelig å slå seg inn på scenen når det føles som om ett spill allerede har et slikt grep om publikum. Du må virkelig skille deg ut, men hvis det er én skrekk-IP som gjør nettopp det, er det Killer Klowns from Outer Space.

Jeg har ikke sett originalfilmen fra 80-tallet, men jeg har hele tiden vært klar over at den er en sprø kultklassiker. Hvis du ikke har fått med deg det, handler det om at onde klovner har kommet ned fra verdensrommet (som navnet antyder) og vil forvandle mennesker til sukkerspinn slik at de kan spise dem og til slutt skape Clownpocalypse. I videospillet kan du enten spille som klovn eller menneske i en 10-personers lobby der tre av de knirkende misfostrene våre spiller mot sju gjennomsnittlige Joes.

Klovnene er selvfølgelig hovedattraksjonen her, men før vi kommer inn på alt de kan gjøre, virker det forfriskende å spille som menneske i Killer Klowns from Outer Space: The Game. For det første kan du slå tilbake mot en Killer Klown ved å bruke våpen du finner på bakken til å bedøve romvesenene som forfølger deg. Hvis du klarer å treffe de svake punktene deres (de knirkende nesene), kan du til og med ta en klovn ut av spillet. I løpet av den korte tiden vi fikk med spillet, fikk vi ikke sett om Killer Klowns respawner eller om du kan vinne en utmattelseskrig mot dem, men det er fint å se at du ikke er helt hjelpeløs.

Selv når du dør, er det ikke slutten for menneskelige spillere, noe jeg syntes var et fint avbrekk fra for eksempel Dead by Daylight, der det ikke er så mye å gjøre når du har blitt drept, bortsett fra å bla på telefonen eller se på noen andre på laget ditt. Som menneske i Killer Klowns from Outer Space: The Game vil du kunne fullføre minispill for å hjelpe teamet ditt, med sjansen for å få et oppstandelseskort som bringer deg tilbake. Disse minispillene føles som om de er designet for å skape de øyeblikkene du vil huske lenge, de avgjørende kampene der du akkurat klarer å få et gjenopplivningskort på det perfekte tidspunktet for å redde laget ditt.

Som nevnt tidligere er det Killer Klowns som er de virkelige stjernene her. Når du spiller som en av noen få klovner, får du spesielle egenskaper og evner etter hvert som spillet skrider frem. Noen av disse er ekstremt sterke, som å kunne hoppe opp i luften og lande på intetanende byttedyr, samt å forvandle seg til en utrolig rask pizzakartong som kan forkle seg på kartet og deretter levere et kraftig angrep mot dine menneskelige fiender. Når det gjelder grunnleggende utstyr, er du utstyrt med en laserpistol og boksehansker. Laserpistolen dekker menneskene med sukkerspinn, mens hanskene rett og slett dreper dem, noe som fører til en morsom og latterlig Klowntality-animasjon.

Killer Klowns har en klar fordel, men de er som nevnt ikke ufeilbarlige, noe som skaper en viss balanse selv i denne asymmetriske spillestilen. Som klovn er du heller ikke bare ute etter å drepe, for når du har forvandlet byttet ditt til en stor porsjon sukkerspinn, kan du koble dem til en maskin som forvandler dem til en Lackey, en AI-håndlanger som kan bedøve de gjenværende menneskene og gjøre dem lettere å drepe. Ved å forvandle menneskene til Lackeys fremmer du også utviklingen av Klownpocalypse, det endelige målet ditt, som kan sette en umiddelbar stopper for en kamp hvis det oppnås.

Noe jeg lurte på i Killer Klowns from Outer Space: The Game var hvorfor Killer Klowns ikke bare brukte boksehanskene sine. Du har selvfølgelig et annet mål å fullføre, men du kan utslette et menneske fra spillet med Klowntalities, mens ved å putte dem i sukkerspinn risikerer du at de rømmer, enten alene eller sammen med en venn. Det var egentlig ikke noe godt svar på hvorfor du ikke bare skulle skynde deg å drepe fiendene dine, bortsett fra at det kunne ødelegge moroa.

Men slik det ser ut nå, ser Killer Klowns from Outer Space: The Game ut til å bringe et friskt pust til asymmetrisk skrekk. Det skiller seg ut med mange av mekanikkene og den sprø stilen, som i mindre grad går ut på å skremme spilleren og mer på å gi dem en god stund. Jeg lurer på om moroa kan vare i timevis, eller om det er en fest som raskt dør ut, men svaret på det spørsmålet får vi i 2024, når spillet lanseres i sin helhet.