Killer Klowns from Outer Space: The Game lar deg forvandle fiendene dine til sukkerspinn og deg selv til pizza

Killer Klowns from Outer Space: The Game er kanskje på vei inn i et farvann dominert av Dead by Daylight, men da vi snakket med CCO Luis Daniel Zambrano, fant vi ut at spillet absolutt har nok i seg til å skille seg ut fra mengden.

"Det er et veldig muntert skrekkspill for flere spillere", sier Zambrano. "Det er blod og bein, men likevel kan klovner forvandle seg til pizzabokser og jakte på ofrene sine, eller de kan bruke ballonghunder til å spore opp andre mennesker og gjøre mange sprø og dumme ting. En viktig forskjell fra andre asymmetriske flerspillerspill er også at morderen kan bli skadet, og at de overlevende faktisk kan drepe klovnene, noe som kommer til å gjøre alt mer hektisk og morsomt for alle."

Etter å ha spilt det selv kan vi si at det er veldig gøy, spesielt med de evnene du får som klovn. Men det handler ikke bare om å klovne rundt, og menneskene har måter å slå tilbake på.

"Det menneskene gjør, er å lete etter våpen, for eksempel et balltre eller en stekepanne, som de bruker til å slå klovnene med. Men hvis du har en kniv, for eksempel, kan du flykte fra sukkerspinnkokonger eller kanskje du kan stikke hull på en klovnenese, og det er slik de dør."

Se hele intervjuet nedenfor. Killer Klowns from Outer Space: The Game lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S i første halvdel av 2024.