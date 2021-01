Killer Queen Black sin Xbox-lansering utsatt

Du ser på Annonser

Killer Queen Black, en av titlene som skulle komme til Xbox Game Pass denne måneden, har blitt utsatt til en gang i Q1 2021. Utvikleren trenger litt mer tid til å finpusse opplevelsen for Xbox-spillere.

For de som ikke vet er Killer Queen Black et strategisk multiplayer-spill for opptil åtte spillere som er inspirert av det populære arkadespillet av samme navn. Spillet ble først utgitt på PC og Nintendo Switch sent i 2019, og Xbox-versjonen av spillet ble så annonsert i desember. Den skal inkludere cross-play med både Switch og PC-versjonen, hvilket kan hjelpe til med å utvide spillerbasen betraktelig, spesielt med tanke på at det blir en del av Xbox Game Pass.