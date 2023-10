Killers of the Flower Moon Martin Scorseses nest største åpning i kinobransjen.

HQ

Killers of the Flower Moon har fått den nest største åpningen for den anerkjente regissøren Martin Scorsese, med 23 millioner dollar i USA og 21 millioner dollar internasjonalt, til sammen 44 millioner dollar.

Selv med denne imponerende debuten for et epos på tre og en halv time, var filmen likevel ikke helgens beste premiere, og nok en gang har Taylor Swift regjert med sin Eras Tour-film.

Det er i hvert fall tilfellet på US domestic box office, der popstjernens film tjente inn hele 31 millioner dollar. Det er en betydelig nedgang fra åpningen, men likevel mye penger for det som egentlig er en film om en konsert.

