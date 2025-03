Killing Floor 3 har blitt utsatt til senere i 2025

HQ

Hvis du hadde sett opp Killing Floor 3 som et av spillene du skal se på i mars, har vi noen dårlige nyheter for deg. Utvikleren Tripwire Interactive har tatt beslutningen om å utsette spillet og skyve det ut av mars til en nå ubestemt dato senere i 2025.

Som en del av denne endringen er det publisert en uttalelse fra Tripwire som sier at spillet har "bommet på målet" og at målet "ikke bare er å gjøre Killing Floor 3 til et ambisiøst skritt fremover for franchisen, men også å opprettholde kjerneopplevelsen som du har lært å kjenne og elske."

Tripwire bemerker også at denne ekstra tiden vil bli brukt til å adressere "ytelse / stabilitet, UI / UX, belysning og våpenfølelse." Uttalelsen legger videre til: "Selv om det er for tidlig å si hvilke rettelser som vil bli implementert ved lansering, kan vi bekrefte at en oppdatering som lar deg uavhengig velge din perk-klasse og karakter er planlagt for etter utgivelsen."

For å logge av, forklarer Tripwire: "Vi ser frem til en ny mulighet til å vise deg en mer finpusset versjon av Killing Floor 3, og når vi er klare til å dele flere detaljer, vil du være den første som får vite det. Inntil da takker vi dere for deres tålmodighet og overveldende støtte."

Den nye utgivelsesdatoen er fortsatt ukjent, men du kan se hele uttalelsen fra Tripwire Interactive nedenfor. Killing Floor 3 var forventet å lanseres 25. mars.