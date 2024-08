Killing Floor 3: Zombier skrudd opp til maks

HQ

Det finnes mange bølgebaserte hordespill der ute i dag. Enten det er definerte titler som Zombie Army eller Orcs Must Die! eller enda større prosjekter med spillmoduser som tilbyr en lignende opplevelse, det være seg Call of Duty's Zombies eller Gears of War's Horde, er det mange måter å slå seg ned og kjempe runde etter runde med skremmende monstrøsiteter. Men få er like utfordrende og voldelige som Killing Floor, og i nær fremtid vil de gale forskerne på Tripwire debutere med neste del av denne serien, en tittel som ganske enkelt heter Killing Floor 3.

For alle som ikke er klar over det, er Killing Floor 3 i bunn og grunn Call of Duty's Zombies skrudd opp til elleve. Her handler det om å danne et lag, utstyre og kjøpe en rekke feller og våpen, og deretter bruke utstyret til å overleve bølger av ukuelige og skremmende biologiske mareritt. Det finnes mer tradisjonelle og typiske monstre, men også en hel rekke teknologisk impregnerte mareritt som vil sette enhver strategi du og teamet ditt har lagt opp til ut av vinduet. Og dette er kanskje også fordi jeg har gått litt for langt og antatt at strategien fungerte i utgangspunktet, noe som etter Killing Floors brutale standard og den utfordringen dette spillet kan by på, mest sannsynlig falt fra hverandre etter et minutt eller to.

Du skjønner, Killing Floor 3 kaster ikke bort tid på å bekrefte serien den tilhører. Dette er ikke Zombies eller GoW's Horde der du kan holde et område eller overføre fiendene til en bestemt bevegelse for å sikre at de gjør akkurat det du vil på grunn av deres forutsigbare handlinger. Vi snakker heller ikke om monstre av typen World War Z som overvelder deg med antall, men som deretter viser seg å mangle ryggrad. Zeds i Killing Floor 3 er designet for å... drepe, og det betyr at de kan krype på vegger, angripe deg fra alle vinkler og dukke opp i et så stort antall at det fort blir en stor utfordring å ta seg gjennom trange korridorer.

De (forskrudde) folkene på Tripwire vil likevel at du skal ha det gøy med å skjære hull i disse biologiske monstrene, og derfor er det mange måter å rive dem i stykker på. Det er flere klasser som hver bringer noe litt forskjellig til ligningen, men dette er ikke et rigid system, ettersom du fritt kan bytte og skaffe deg gjenstander fra de forskjellige klassene uten at det har noen alvorlig innvirkning. Hvis du etter noen runder er lei av å bruke hagle og heller vil ha en SMG, kan du bruke opptjente kreditter og bytte våpentype uten problemer. Samtidig kan du skaffe deg en versjon av våpenet med forskjellig tilbehør som gir deg bedre treffsikkerhet, brannkuler, gjennomborende kuler, langsommere, men mer hardtslående kuler, et større magasin, et annet sikte. Du kan si hva som helst, og du kan sannsynligvis få en pistol med det aktuelle tilbehøret.

Når du kombinerer dette med feller som er designet for å sinke eller hugge Zeds i småbiter, det være seg elektriske feller for å gi dem sjokk eller eksplosive miner, og måter å samhandle med omgivelsene på for å bruke dem til din fordel (for eksempel ved å aktivere vifter eller deaktiverte tårn), er alle brikkene på plass i Killing Floor 3 for å sikre at du får det kjempegøy med å drepe Zeds.

Men hva skulle alt dette være godt for hvis Killing Floor 3 føltes vanskelig og lite tilfredsstillende å spille? Etter den korte smakebiten jeg fikk på Gamescom, kan jeg med stor sikkerhet si at teamet på Tripwire har gjort underverker ved å utvikle en kontrollpakke som føles responsiv og flytende. Du kan hoppe og mantle hindringer, gli, nærkamp for å presse tilbake trusler, og alt dette i tillegg til å løpe og skyte og bruke et system som vil at du skal holde deg i bevegelse og generelt straffer deg når du bruker for mye tid på å sikte ned siktet. Det er ikke dermed sagt at dette ikke er viktig. Zedene har en veldig autentisk anatomisk struktur, og det betyr at den raskeste måten å ta knekken på en fiende på, er å sikte på de svake punktene, som generelt sett er vanskelige å treffe. Det er først når du forsøker å sikte rett mellom øynene på en zed, at du innser hvor utfordrende det kan bli når hundre zeder er på vei mot deg...

Selv om det bare var et lite eksempel på hva Killing Floor 3 vil bringe til bordet som jeg fikk teste, gjorde det meg begeistret. Loopen og kjernespillet så ut til å ha et raffinement som underholdt uten problemer og gjorde det spennende og krevende på samme tid å skyte ned zombier uten store pauser. Tripwire har fortsatt ikke satt noen fast dato for når Killing Floor 3 skal lanseres, men når den tid kommer, kan du være trygg på en voldelig, blodig og intens actionopplevelse, uansett om du spiller alene eller med et lag.