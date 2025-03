Killzone Komponisten vil se en remaster

HQ

Mens utvikleren Guerrilla Games fortsetter å bygge Horizon-serien for Sony, ser det ut til at Killzone har blitt etterlatt ved veikanten. Skytespillserien har fortsatt mange fans som vil ha noe, hva som helst fra Killzone, og de er ikke alene.

Komponist for Killzone og Horizon Joris de Man fortalte VideoGamer at han håper spillene vil bli remastret en dag, men har ikke mye tro på en oppfølger. "Jeg vet at det har vært begjæringer om det," sa han. "Jeg vet ikke om det noen gang kommer til å skje. Jeg håper det, for jeg synes det er en ganske ikonisk serie, men jeg tror også at den på en måte må ta hensyn til følsomheten og skiftet i hva folk vil ha, for den er ganske dyster på noen måter."

"Jeg vet ikke om folk har gått videre fra det og vil ha noe annet. Jeg vet ikke, noen ganger får jeg følelsen av at folk vil ha noe litt mer avslappet, noe litt raskere," fortsatte han.

Mange PlayStation-fans er fortsatt sultne på remastere, enten det er for Killzone, eller en annen tittel som Bloodborne, som alltid havner i remastersamtaler. Med tanke på at Sony har hatt suksess med å gi ut titler som The Last of Us på nytt, er det kanskje håp om å se en oppfrisket Killzone -trilogi en dag.