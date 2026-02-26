Kim Jong Un advarer Nord-Korea om at landet kan "fullstendig ødelegge" Sør-Korea hvis det blir truet

HQ

Nord-Koreas leder Kim Jong Un har advart om at landet hans kan " iverksette vilkårlige handlinger" og "fullstendig ødelegge" Sør-Korea hvis landet føler sin sikkerhet truet, i noen av hans mest direkte uttalelser mot Seoul til dags dato.

I sin tale på det regjerende Arbeiderpartiets niende kongress utelukket Kim samtaler med Sør-Korea, stemplet landet som "den mest fiendtlige fienden" og lovet å utvide Nord-Koreas atomvåpenarsenal og interkontinentale ballistiske missilprogram. Statlige medier rapporterte også om planer om å utvikle AI-drevne våpensystemer, ubemannede droner og kapasitet til å slå til mot fiendtlige satellitter.

Sør-Koreas president Lee Jae Myung svarte med å understreke behovet for fred, og sa at langvarig fiendskap "ikke kan elimineres på et øyeblikk", og at tillit må bygges gjennom kontinuerlig innsats.

Kim åpnet også for dialog med USA, avhengig av Washingtons tilnærming, men spenningen på den koreanske halvøya er fortsatt høy ettersom Pyongyang akselererer våpenutviklingen...