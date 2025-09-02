Kim Jong Un ankommer Beijing i pansret tog

HQ

Siste nytt om Kina og Nord-Korea . Nord-Koreas leder Kim Jong Un ankom Beijing i sitt karakteristiske grønne tog, et langsomt, men tungt pansret transportmiddel som landets ledere har benyttet seg av i flere tiår.

Vitner rapporterte at de så toget, prydet med nasjonale emblemer, kjøre inn i byen før en bilkortesje forlot stasjonen. Kim skal sammen med Kinas president Xi Jinping og andre internasjonale ledere delta i en militærparade til minne om slutten på andre verdenskrig.

Toget, som tilbyr et sikkert og privat rom for diskusjoner, har tidligere fraktet Kim på reiser til Kina, Russland og Vietnam. Vognene er utstyrt med kontorer, sikkerhetsrom og bekvemmeligheter for lederen og hans følge.

Denne reisen viderefører den lange tradisjonen med at Nord-Koreas herskerfamilie benytter seg av togreiser når de skal på høyt profilerte utenlandsbesøk. Dette besøket vil inkludere Xi, som vil være vertskap for Putin og Kim i Beijing (du kan lese mer her). Som alltid, følg med for ytterligere oppdateringer.