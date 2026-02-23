Kim Jong Un gjenutnevnt som Nord-Koreas partileder med "tunge og presserende historiske oppgaver"

HQ

Nord-Koreas Kim Jong Un er gjenvalgt som generalsekretær i det regjerende Arbeiderpartiet, meldte statlige medier søndag. Partikongressen i Pyongyang, som avholdes hvert femte år, samlet rundt 5000 medlemmer og understreket regimets fortsatte fokus på atomvåpen og militær styrke. KCNA sa at Kim har "radikalt forbedret" landets kjernefysiske styrker, som fortsatt er sentrale i landets avskrekkingsstrategi til tross for internasjonale sanksjoner.

I sin åpningstale lovet Kim å styrke Nord-Koreas økonomi og forbedre innbyggernes levestandard, og kalte disse målene for "tunge og presserende historiske oppgaver". Kongressen førte også til en større omrokkering i partiets presidium, der mer enn halvparten av de 39 medlemmene av ledelsen er byttet ut siden 2021. Observatører følger med på om Kims datter, Kim Ju Ae, som er utpekt som hans arving, vil spille en mer fremtredende rolle i fremtiden.

Kunngjøringen høstet gratulasjoner fra Xi Jinping, som bekreftet Kinas forpliktelse til å styrke båndene til Pyongyang, samtidig som han holdt et forsiktig øye med landets atomprogram og voksende forbindelser med Vladimir Putin. Gjenutnevnelsen signaliserer kontinuitet i Nord-Koreas ledelse og landets strategiske prioriteringer på både innenriks- og utenriksfronten...