Kim Jong Un krever total atomberedskap

HQ

Kim Jong Un har beordret Den demokratiske folkerepublikken Koreas atomvåpenstyrker til å opprettholde permanent beredskap for umiddelbar utplassering, og insisterer på at en urokkelig kjernefysisk avskrekking er den eneste sanne garantien for nasjonal overlevelse (via Reuters).

Han overvåket testoppskytingen av et strategisk kryssermissil, og fremstilte øvelsen som både en advarsel til motstandere og et bevis på Nord-Koreas raskt utviklende og stadig mer sofistikerte kjernefysiske kapasiteter.

Missilet, som ble avfyrt over havet vest for Koreahalvøya, understreker Pyongyangs kontinuerlige forbedring av sitt kjernefysiske arsenal, særlig på områder som ikke er eksplisitt forbudt i FN-resolusjoner.

Samtidig som han strammer inn den ideologiske kontrollen over militæret, gjenspeiler Kims siste oppfordring til våpenbruk en urokkelig forpliktelse til atomvåpen som ryggraden i det nasjonale forsvaret, selv om diplomatiske tilnærmelser fra USAs president Donald Trump holder seg i bakgrunnen.