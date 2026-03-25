Kim Jong Un ønsker Lukasjenko velkommen

HQ

Nord-Koreas leder Kim Jong Un tok imot Hviterusslands president Alexander Lukasjenko i Pyongyang med en overdådig seremoni, inkludert kavaleriskortege og salutt med 21 kanoner, og understreket de voksende båndene mellom to nære allierte av Vladimir Putin. Besøket understreker det stadig tettere samarbeidet mellom landene som begge har støttet Russlands krigføring i Ukraina.

Samtalene mellom de to lederne forventes å resultere i en ny vennskaps- og samarbeidsavtale, ettersom begge landene søker å styrke de økonomiske og politiske båndene til tross for tunge internasjonale sanksjoner. Hviterussland har støttet Moskvas invasjon ved å la sitt territorium bli brukt som utskytningsrampe, mens Nord-Korea har levert ammunisjon og tropper for å bistå russiske operasjoner.

Tjenestemenn erkjente at handelen mellom de to landene fortsatt er begrenset, men de pekte på potensiell vekst i sektorer som mat og legemidler. Kritikere, inkludert hviterussiske opposisjonelle, avviste at toppmøtet i stor grad var symbolsk og hadde som mål å vise at de to regjeringene ikke er internasjonalt isolerte.

Møtet kommer også midt i en periode med fornyet diplomatisk aktivitet som involverer Donald Trump, som tidligere har hatt kontakt med begge lederne. Lukasjenkos besøk kommer etter nylige samtaler med en amerikansk utsending, og det skjer samtidig som Washington har begynt å lette på noen av sanksjonene mot Hviterussland i bytte mot løslatelse av politiske fanger.