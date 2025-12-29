Kim Jong Un overvåker oppskytinger av kryssermissiler: "Ubegrenset" utvikling av kjernefysiske kampstyrker

HQ

Nord-Koreas leder Kim Jong Un overvåket oppskytingen av langtrekkende strategiske kryssermissiler på søndag, ifølge statlige medier, og beskrev øvelsene som en test av landets kjernefysiske avskrekking og motangrepskapasitet.

Sør-Koreas militære styrker bekreftet at de hadde oppdaget flere avfyringer av kryssermissiler fra Sunan-området i nærheten av Pyongyang, og kalte dem destabiliserende for den koreanske halvøya.

"Ubegrenset" utvikling av kjernefysiske kampstyrker

KCNA sa at Kim uttrykte tilfredshet med oppskytingene og lovet å fortsette den "ubegrensede" utviklingen av Nord-Koreas kjernefysiske kampstyrker, med henvisning til økende sikkerhetstrusler.

Analytikere sa at testene sannsynligvis gjaldt oppgraderte kryssermissiler som kan bære både konvensjonelle og kjernefysiske stridshoder. Sørkoreanske myndigheter advarte om at ytterligere oppskytinger kunne følge rundt nyttårsdag.