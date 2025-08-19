Kim Jong Un presser på for Nord-Koreas kjernefysiske ekspansjon

HQ

Siste nytt om Nord-Korea . Nord-Koreas leder Kim Jong Un har oppfordret til en rask utvidelse av landets kjernefysiske kapasitet, samtidig som han fordømmer felles militærøvelser mellom USA og Sør-Korea som fiendtlige handlinger.

Øvelsene representerte et "klart uttrykk for deres intensjon om å forbli svært fiendtlige og konfronterende" overfor Nord-Korea, sa Kim Jong Un under sitt besøk på en marinejager mandag, ifølge KCNAs engelske versjon av hans kommentarer.



De storstilte øvelsene, som Seoul og Washington beskrev som defensive, ble av Pyongyang stemplet som en øvelse for invasjon, og Kim advarte om at sikkerhetsklimaet krever sterkere kjernefysisk bevæpning.

I mellomtiden tviler analytikere fortsatt på at Nord-Korea vil engasjere seg i Seouls forsøk på å lette på spenningene, mens de kommende samtalene mellom Washington og Seoul forventes å fokusere sterkt på Pyongyangs atomprogram.