Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
lifestyle

Kim Kardashian avslører sine nyeste livsstilsfavoritter

Fra koselig fottøy til innovativt treningstøy - mogulen deler hva som inspirerer hennes daglige rutine.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Kim Kardashian, den multihyphenate gründeren, skuespilleren og firebarnsmoren, har delt sine nåværende fikseringer (alt fra klassiske filmer til hudpleierutiner) rett i forkant av hennes nyeste satsing, NikeSkims.

I en tale på Equinox Hotel på Manhattan (via Harper's Bazaar) diskuterte Kardashian, 44, sine morgenrutiner og treningsregime, og avslørte en streng bodybuilding-fokusert treningsøkt med en personlig trener.

Hennes nye NikeSkims-samarbeid, som ble lansert denne uken, består av 58 silhuetter fordelt på syv kolleksjoner som er designet for ytelse, komfort og inkludering, delt inn i tre kategorier: Matte, Shine og Airy.

"Jeg ville at [kolleksjonen] skulle være veldig enkel og føles veldig behagelig å ta på seg", sier hun. "Jeg ville sørge for at materialene våre var cellulittsikre og snatch-proof. Det synes jeg virkelig vi har oppnådd."

Dette er en annonse:
Kim Kardashian avslører sine nyeste livsstilsfavoritter
Kim Kardashian // Shutterstock

Borte fra arbeidet sitt delte Kardashian sine siste livsstilsbesettelser i et Harper's Bazaar-spørreskjema :


  • Hennes favorittfilm? Clueless, som inspirerte hennes første kunstkjøp, en Monet.

  • Når det gjelder mat, kan hun ikke motstå New Yorks Carbone.

  • I mellomtiden er Ritz-Carlton i Paris hennes ultimate hotellopplevelse.

  • Når det gjelder podcaster, er hun hektet på Theo Von, og liker hans blanding av dype og lekne temaer.

  • Hudpleie er fortsatt en prioritet, og Kardashian har nylig fordypet seg i koreanske hudpleietrender.

  • Hennes signaturduft? Hvite blomster, en duftstil hun planlegger å videreføre i en ny Skims-parfyme som lanseres neste år.

  • Komfort er også viktig, med klassisk Levi's-denim og koselige tøfler som daglige must-haves.

  • Til og med snacks er et ritual: Khloud-popcorn i miniposer er alltid like ved hånden.

NikeSkims er nå tilgjengelig på Skims' offisielle nettsted.

Dette er en annonse:


Loading next content