Kim Kardashian avslører sine nyeste livsstilsfavoritter
Fra koselig fottøy til innovativt treningstøy - mogulen deler hva som inspirerer hennes daglige rutine.
Kim Kardashian, den multihyphenate gründeren, skuespilleren og firebarnsmoren, har delt sine nåværende fikseringer (alt fra klassiske filmer til hudpleierutiner) rett i forkant av hennes nyeste satsing, NikeSkims.
I en tale på Equinox Hotel på Manhattan (via Harper's Bazaar) diskuterte Kardashian, 44, sine morgenrutiner og treningsregime, og avslørte en streng bodybuilding-fokusert treningsøkt med en personlig trener.
Hennes nye NikeSkims-samarbeid, som ble lansert denne uken, består av 58 silhuetter fordelt på syv kolleksjoner som er designet for ytelse, komfort og inkludering, delt inn i tre kategorier: Matte, Shine og Airy.
"Jeg ville at [kolleksjonen] skulle være veldig enkel og føles veldig behagelig å ta på seg", sier hun. "Jeg ville sørge for at materialene våre var cellulittsikre og snatch-proof. Det synes jeg virkelig vi har oppnådd."
Borte fra arbeidet sitt delte Kardashian sine siste livsstilsbesettelser i et Harper's Bazaar-spørreskjema :
- Hennes favorittfilm? Clueless, som inspirerte hennes første kunstkjøp, en Monet.
- Når det gjelder mat, kan hun ikke motstå New Yorks Carbone.
- I mellomtiden er Ritz-Carlton i Paris hennes ultimate hotellopplevelse.
- Når det gjelder podcaster, er hun hektet på Theo Von, og liker hans blanding av dype og lekne temaer.
- Hudpleie er fortsatt en prioritet, og Kardashian har nylig fordypet seg i koreanske hudpleietrender.
- Hennes signaturduft? Hvite blomster, en duftstil hun planlegger å videreføre i en ny Skims-parfyme som lanseres neste år.
- Komfort er også viktig, med klassisk Levi's-denim og koselige tøfler som daglige must-haves.
- Til og med snacks er et ritual: Khloud-popcorn i miniposer er alltid like ved hånden.
NikeSkims er nå tilgjengelig på Skims' offisielle nettsted.