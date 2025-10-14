Kim Kardashian avslører sine nyeste livsstilsfavoritter

HQ

Kim Kardashian, den multihyphenate gründeren, skuespilleren og firebarnsmoren, har delt sine nåværende fikseringer (alt fra klassiske filmer til hudpleierutiner) rett i forkant av hennes nyeste satsing, NikeSkims.

I en tale på Equinox Hotel på Manhattan (via Harper's Bazaar) diskuterte Kardashian, 44, sine morgenrutiner og treningsregime, og avslørte en streng bodybuilding-fokusert treningsøkt med en personlig trener.

Hennes nye NikeSkims-samarbeid, som ble lansert denne uken, består av 58 silhuetter fordelt på syv kolleksjoner som er designet for ytelse, komfort og inkludering, delt inn i tre kategorier: Matte, Shine og Airy.

"Jeg ville at [kolleksjonen] skulle være veldig enkel og føles veldig behagelig å ta på seg", sier hun. "Jeg ville sørge for at materialene våre var cellulittsikre og snatch-proof. Det synes jeg virkelig vi har oppnådd."

Kim Kardashian // Shutterstock

Borte fra arbeidet sitt delte Kardashian sine siste livsstilsbesettelser i et Harper's Bazaar-spørreskjema :



Hennes favorittfilm? Clueless, som inspirerte hennes første kunstkjøp, en Monet.



Når det gjelder mat, kan hun ikke motstå New Yorks Carbone.



I mellomtiden er Ritz-Carlton i Paris hennes ultimate hotellopplevelse.



Når det gjelder podcaster, er hun hektet på Theo Von, og liker hans blanding av dype og lekne temaer.



Hudpleie er fortsatt en prioritet, og Kardashian har nylig fordypet seg i koreanske hudpleietrender.



Hennes signaturduft? Hvite blomster, en duftstil hun planlegger å videreføre i en ny Skims-parfyme som lanseres neste år.



Komfort er også viktig, med klassisk Levi's-denim og koselige tøfler som daglige must-haves.



Til og med snacks er et ritual: Khloud-popcorn i miniposer er alltid like ved hånden.



NikeSkims er nå tilgjengelig på Skims' offisielle nettsted.

