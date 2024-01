Kim Kardashian: Hollywood legges ned 10 år etter utgivelsen

Det er en trist dag. Kim Kardashian: Hollywood har annonsert at de vil stenge ned serverne sine 8. april i år, og spillet vil ikke lenger være spillbart etter den datoen. Allerede nå er det ikke mulig å laste ned spillet fra noen av de digitale mobilbutikkene, og du kan heller ikke kjøpe mer valuta å bruke i appen på dette tidspunktet.

Kim Kardashian: Hollywood ble lansert for ti år siden og ble raskt en favoritt blant mobilspillere. Med over 42 millioner nedlastinger på verdensbasis var det i sin storhetstid et av de mest populære mobilspillene på markedet. Nå går imidlertid en epoke mot slutten. Håpet er at Kim K snart vender tilbake til spillbransjen.

"Jeg er så inderlig takknemlig overfor alle som har elsket og spilt Kim Kardashian: Hollywood de siste 10 årene", skriver hun. "Denne reisen har betydd så mye for meg, men jeg har innsett at det er på tide å fokusere energien på andre lidenskaper. Jeg vil takke Glu-teamet og de mange menneskene i kulissene som har jobbet iherdig for å gjøre det til en suksess", sier Kardashian til People.