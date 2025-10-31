Kim Kardashian insisterer på at månelandingen var falsk: "Hvorfor blafrer flagget?"

HQ

I den siste episoden av The Kardashians byttet Kim K ut silikon med aluminiumsfolie da hun gikk i full konspirasjonsmodus. Hun forklarte All's Fair-kollega Sarah Paulson hvorfor hun tror månelandingen var falsk, og at Buzz Aldrin og Neil Armstrong aldri kom seg helt opp dit.

"Jeg tror det ikke skjedde", sa hun (transkribert av People). "Jeg tror ikke vi [landet på månen]. Jeg tror det var falskt. Jeg har sett noen videoer [av] Buzz Aldrin som snakker om at det ikke skjedde. Han sier det hele tiden nå, i intervjuer."

"Hvorfor sier Buzz Aldrin at det ikke skjedde? Det er ingen tyngdekraft på månen - hvorfor blafrer flagget? Skoene de har på museet, som de hadde på seg på månen, [har] et annet [fot]avtrykk enn på bildene. Hvorfor er det ingen stjerner?" fortsatte hun.

Disse påstandene mot månelandingens legitimitet har blitt fremsatt i årevis, og har siden blitt avkreftet av forskere og folk med litt mer kunnskap om emnet. NASA grep imidlertid inn på X/Twitter, der de la ut klippet på nytt før de sa at menneskeheten har vært på månen ikke én, ikke to, men seks ganger.

Dette er en annonse: