Kim Yong Nam, Nord-Koreas statsoverhode som tjente under tre Kim-er, er død, 97 år gammel

HQ

Kim Yong Nam, den eneste personen utenfor det regjerende Kim-dynastiet som har fungert som Nord-Koreas nominelle statsoverhode, er død i en alder av 97 år, meldte statlige medier tirsdag.

Kim var en veterandiplomat og formann i Den øverste folkeforsamlingens presidium fra 1998 til 2019, og representerte Pyongyang i viktige diplomatiske begivenheter i over to tiår. Ifølge KCNA skal leder Kim Jong Un ha vist sin respekt tidlig tirsdag, da han besøkte Kim Yong Nams båre for å kondolere.

En statsmann under tre ledere

Kim Yong Nam ble født i 1928 og spilte en avgjørende rolle i utformingen av Nord-Koreas utenrikspolitikk under Kim Il Sung, før han ble landets symbolske ansikt utad under Kim Jong Il og senere under Kim Jong Un. Til tross for at han i stor grad hadde en seremoniell rolle, beholdt han sin innflytelse gjennom dype forbindelser i diplomatkorpset.

"Han var den eneste kjente høytstående nordkoreanske tjenestemannen som aldri ble utrensket, avsatt eller disiplinert av Kim Jong Il eller Kim Il Sung", sier Michael Madden, en ekspert på nordkoreansk lederskap ved Stimson Center.

Kim Yong Nams karriere strakte seg over flere tiår med kaldkrigsdiplomati og forsiktig kontaktskapende arbeid. Han representerte Nord-Korea under vinter-OL i PyeongChang i 2018, der han møtte Sør-Koreas daværende president Moon Jae-in, i det som ble sett på som et sjeldent øyeblikk av avspenning mellom de to Korea-landene.