Kina advarer land mot å inngå handelsavtaler med USA

Siste nytt om USA og Kina . Mens handelsspenningene mellom USA og Kina øker, advarer Beijing andre nasjoner mot å inngå økonomiske allianser med Washington som går på bekostning av Kina.

Advarselen kommer i kjølvannet av rapporter om at Trump-administrasjonen legger press på land som søker tollfritak, for å få dem til å redusere handelen med Kina, blant annet ved å true med økonomiske straffetiltak, noe som har fått Beijing til å love strenge og gjensidige mottiltak.

Gjengjeldelsestollene har allerede rystet fundamentet for den globale handelen, og de sørøstasiatiske landene befinner seg i en skvis mellom to giganter. Mange av landene er svært avhengige av kinesiske investeringer og kinesisk infrastruktur, og ser ut til å nøle med å bøye seg under USAs innflytelse.