Kina avfyrer raketter mot Taiwan: Krigsspill som simulerer blokade går inn i sin andre dag

Kina avfyrte raketter i farvannene nord og sør for Taiwan tirsdag, som en del av en storstilt militærøvelse som skal øve på en blokade av den selvstyrte øya. Øvelsene, som har fått navnet Justice Mission 2025, omfatter skarpskyting i fem soner rundt Taiwan og skal etter planen vare i rundt 10 timer.

Justice Mission 2025

Ifølge Kinas Eastern Theatre Command simulerer marine- og flyvåpenenheter angrep på maritime mål og luftmål, i tillegg til antiubåtoperasjoner. Opptakene som ble offentliggjort av det kinesiske militæret viste mobile rakettkastere som skjøt ut i havet, mens bombefly, destroyere og amfibiske angrepsskip ble utplassert nær øya.

Taiwanske tjenestemenn sa at de følger nøye med på om Kina vil eskalere ytterligere ved å avfyre raketter over selve øya, slik de gjorde under øvelsene i 2022. Taiwans forsvarsdepartement bekreftet at det hadde funnet sted skarpskyting i nord, og at det hadde falt vrakrester innenfor den tilstøtende sonen, men understreket at det ikke hadde vært noe direkte angrep.

Den største øvelsen til dags dato

Øvelsene kommer kort tid etter at USA kunngjorde en rekordstor våpenpakke på 11,1 milliarder dollar til Taiwan, og ser ut til å omfatte simuleringer rettet mot avanserte amerikanskproduserte våpensystemer som brukes av Taipei. President Lai Ching-te sa at Taiwans frontlinjestyrker var i høyeste beredskap, men understreket at øya ikke ønsker å trappe opp spenningen.

Øvelsene understreker Beijings voksende selvtillit og økende realisme i forberedelsene på et potensielt blokadescenario, noe som vil få store globale konsekvenser med tanke på Taiwan-stredets rolle som en viktig handels- og luftfartskorridor. Inntil videre fortsetter de internasjonale flyvningene, selv om flere innenriksruter har blitt forstyrret mens krigsøvelsene pågår.