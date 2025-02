Kina avholder militærøvelser nær Taiwan og fremmer gjenforeningsplanene

HQ

Kina har nok en gang økt sitt militære nærvær i nærheten av Taiwan, og har gjennomført skyteøvelser utenfor øyas sørvestlige kyst, noe Taiwan har stemplet som hensynsløst og farlig (via Reuters).

Taiwans forsvarsdepartement rapporterte at de hadde oppdaget 32 kinesiske militærfly som deltok i felles øvelser med krigsskip i Taiwan-stredet, der ett øvingsområde ble satt opp uten forvarsel bare 40 nautiske mil fra Taiwans kyst.

Denne økte aktiviteten kommer midt i Kinas forsøk på å hevde sin suverenitet over Taiwan, som Beijing anser som en del av sitt territorium. I en uttalelse i forbindelse med dette understreket Wang Huning, en høytstående kinesisk tjenestemann, at Beijing må presse på for å gjenforene Taiwan, noe som har ført til nye spenninger mellom de to nasjonene.

Taiwan, som er et selvstyrt demokrati, har konsekvent avvist Beijings krav og hevdet at det kun er Taiwans befolkning som har rett til å bestemme sin egen fremtid. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.