Kina avviser tyske anklager om laserhendelse i Rødehavet

Siste nytt om Tyskland og Kina . Kina har bestemt avvist Tysklands beskyldning om at et kinesisk krigsskip rettet en laser mot et tysk rekognoseringsfly over Rødehavet (du kan lese mer om Tysklands beskyldning her).

Først kalte det tyske utenriksdepartementet opp den kinesiske ambassadøren og beskrev hendelsen som "fullstendig uakseptabel". Nå har Kina gått til motangrep og hevdet at Tysklands fremstilling var "fullstendig uforenlig med de fakta som er kjent fra kinesisk side".

Hendelsen, som Tyskland beskrev som en trussel mot sitt personell, har økt spenningen og fått begge sider til å innkalle hverandres ambassadører. Kina insisterte på at landets marineoperasjoner var lovlige, og beskyldte Tyskland for å gi en feilaktig fremstilling av situasjonen.