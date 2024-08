Kina begynner å fremme internasjonal turisme takket være Black Myth: Wukong

HQ

Hvis du er en av de mer enn ti millioner spillerne som allerede har glede av det episke Black Myth: Wukong, har du sikkert latt deg trollbinde av de detaljerte omgivelsene i Game Sciences ARPG mellom bosskampene i denne nye Journey to the West. Og siden spillet allerede regnes som en global suksess, er det ikke rart at Kina setter alle kluter til for å holde Wukong så høyt oppe på fjellet som mulig, og samtidig oppmuntre flere til å fordype seg i landets historie og kultur.

Det er det Guizhou-provinsens kultur- og turistbyrå, som har ansvaret for å markedsføre noen av de naturlige og arkitektoniske underverkene i denne innlandsregionen i Kina overfor utlendinger, har i tankene. De har publisert et omfattende innlegg på X der de beskriver noen av omgivelsene på Black Myth: Wukong og relaterer dem direkte til de virkelige stedene, ledsaget av vakre fotografier.

Det sier seg selv at vi fra nå av er mye mer interessert i å besøke denne mer avsidesliggende regionen i Asia etter å ha spilt Black Myth: Wukong. Kunne du tenke deg en sightseeingtur gjennom de virkelige stedene i spillet?