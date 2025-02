Kina benekter provokasjon i en tid med økende spenning med Taiwan

HQ

Kina avviste torsdag Taiwans bekymring over nylige militærøvelser nær kysten som "rutine", selv om Taiwan rapporterte om en økning i kinesiske militærmanøvrer (via Reuters).

Det taiwanske forsvarsdepartementet noterte en økning på 45 kinesiske militærfly og 14 marinefartøyer som opererte rundt øya, med syv skip i den erklærte øvelsessonen utenfor Taiwans sørvestkyst.

Til tross for den økte aktiviteten ble det ikke observert noen skarpskytingsøvelser. Taiwan uttrykte bekymring over mangelen på forhåndsvarsel, og fordømte øvelsen som en trussel mot regional sikkerhet og flytrafikk. Beijing svarte med å beskylde Taiwan for å overdrive situasjonen for å få oppmerksomhet, og kalte øvelsene for vanlig militær rutine.

Mens Kina forbereder seg til sitt årlige parlamentsmøte og 20-årsjubileet for sin "antiseksjonslov", fortsetter spenningen å ulme, og Taiwan hevder at disse handlingene ikke bidrar til stabilitet. Foreløpig gjenstår det å se om den militære poseringen vil føre til ytterligere eskalering.