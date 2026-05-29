Kina deltar på det asiatiske forsvarsforumet med en "symbolsk" delegasjon

Det asiatiske forsvarsforumet finner sted i Singapore denne helgen, men Folkerepublikken Kina har kun sendt en delegasjon bestående av akademikere, i motsetning til møtet med forsvarsministre og ledere fra de andre landene.

Den australske forsvarsministeren Richard Marles kommenterte i et intervju med Reuters i dag at "Vi har sett Kina sette i gang verdens største konvensjonelle militære opprustning siden slutten av andre verdenskrig, og det har ikke gitt noen strategisk garanti for andre land.

"Den regelbaserte verdensordenen er under press i Indo-Stillehavsområdet", la han til, med henvisning til det internasjonale systemet av lover, avtaler og felles institusjoner som ble etablert etter andre verdenskrig. "Dette er en tid hvor vi ser på alle de relasjonene vi har rundt om i verden, hvor vi har felles grunnlag og hvor vi kan samarbeide, og der vi kan, gjør vi det."

Kinesiske tjenestemenn avviste å kommentere saken overfor media.