Kina fisker etter spioner på LinkedIn, advarer MI5

HQ

En rutinemessig scroll gjennom LinkedIn har utløst nye alarmer i Westminster. Det startet etter at MI5 advarte parlamentsmedlemmer og kolleger om at Kina kan bruke plattformen til å i det stille angripe folk som jobber i britisk politikk.

Simon Whelband, en assistent for det konservative parlamentsmedlemmet Neil O'Brien, oppdaget en melding fra en profil ved navn Shirly Shen, som tilbød en vag jobbmulighet. Han svarte ikke, men etter MI5-varselet rapporterte han det til parlamentets sikkerhetsavdeling og ble rådet til å blokkere kontoen.

MI5 sier at kinesiske sikkerhetstjenester utgir seg for å være sivile rekrutterere på LinkedIn for å samle inn små, men verdifulle biter av politisk innsikt. Som BBC rapporterte, ble to profiler (Amanda Qiu og Shirly Shen) navngitt i advarselen.

Dette kommer midt i en tid med bredere bekymringer om Kinas innflytelse, fra teknologi som brukes i offentlige tjenester til den foreslåtte byggingen av en ny, stor ambassade i London. Ministrene insisterer på at Storbritannias tilnærming fortsatt er "pragmatisk", men mange parlamentsmedlemmer mener at risikoen øker.

Simon Whelband:

"Meldingen var ikke skrevet på særlig godt engelsk, det var en melding om at det var en jobbmulighet og om jeg var interessert, og at jeg skulle ta kontakt hvis jeg var det. Jeg har jobbet rundt Parlamentet i omtrent ti år nå, så jeg er vant til dette. Men hvis du er yngre, vet du ikke hva du ser etter. Du tror kanskje at det er et genuint tilbud du får på LinkedIn, og de takker kanskje ja. De har innsett at veien til parlamentarikerne går gjennom deres ansatte ... det er dypt bekymringsfullt."

Shirly Shen // LinkedIn

Amanda Qiu // LinkedIn