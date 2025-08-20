HQ

Siste nytt om Kina . I begynnelsen av september skal Kina avholde en storstilt militærparade for å markere at det er åtte tiår siden Japans kapitulasjon under 2. verdenskrig, og nytt utstyr vil bli vist frem for publikum for første gang, opplyste militære tjenestemenn på en pressekonferanse.

"(Våpnene og utstyret) vil demonstrere vårt militæres robuste evne til å tilpasse seg teknologiske fremskritt, nye krigføringsmønstre og vinne fremtidige kriger," sa Wu Zeke, visedirektør for militærparaden, til journalister.

Arrangementet, som avholdes på det historiske torget i hovedstaden, forventes å vise frem hundrevis av fly, inkludert jagerfly, bombefly og bakkeutstyr. Militære tjenestemenn har bemerket at noen av disse gjenstandene vil bli vist frem for publikum for aller første gang.

President Xi Jinping vil lede seremonien sammen med utenlandske ledere, der Vladimir Putin er blant deltakerne. Til syvende og sist vil paraden sette søkelyset på Kinas voksende militære kapasitet, fra avanserte missilsystemer til ny teknologi rettet mot fremtidige konflikter.