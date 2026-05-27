Kina forbyr AI-eksperter å forlate landet

Det er lett å glemme at Kina er et kommunistisk diktatur som ofte får flengende kritikk for brudd på menneskerettighetene, og som begrenser innbyggernes friheter sterkt. Det er nettopp i denne konteksten vi nå finner deres siste trekk, da Bloomberg rapporterer at Kina har forbudt AI-eksperter i private selskaper å forlate landet.

Og det stopper ikke der; det inkluderer også gründere og forskere. Målet er selvsagt å beskytte kinesisk teknologi og sørge for at folk ikke flytter til andre land og hjelper dem i stedet. Derfor kreves det en begrunnelse og kontakt med myndighetene for å få dispensasjon til å reise utenlands.