Kina forbyr "spøkelseskjøkken" på grunn av bekymring for matsikkerheten

Kina tar nå tak i "spøkelseskjøkken", fordi man er bekymret for matsikkerheten når bestillinger settes ut til billigere leverandører. Hvis du ikke er klar over det, er et "spøkelseskjøkken" i praksis en restaurant som ikke eksisterer i virkeligheten, eller som ikke har et reelt sted. Matleveringsapper får en bestilling og setter den ut til ett av potensielt hundrevis av steder, noe som kan føre til misfornøyde kunder.

Klager har pågått siden i fjor, etter at en mann i Beijing bestilte en kake som var toppet med uspiselige blomster. Videre undersøkelser viste at kjeden han hadde bestilt fra, hadde nesten 400 utsalgssteder på e-handelsplattformer, men ikke hadde en eneste fysisk butikk. Kjedens bestillinger ble overført til en annen plattform, der de ble outsourcet til leverandører som tilbød det laveste tilbudet.

Fra og med denne uken håndhever Kinas myndigheter, ifølge BBC, en ny regel som innebærer at apper må verifisere restaurantenes lisenser og adresser. Forhandlere må også verifisere at oppføringen stemmer overens med den fysiske virksomheten, og spesifisere om de tilbyr nettbasert service. Siden i fjor har det kommet advarsler om at matleveringsappene gjennomgår et "kappløp mot bunnen", der den laveste prisen trumfer alt, uansett kvaliteten på maten. Den nye lovgivningen håper å bekjempe dette.