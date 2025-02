Kina fordømmer USA for endring i Taiwan-politikken

HQ

Kina har sterkt kritisert USA for å ha fjernet en formulering fra et faktaark fra utenriksdepartementet som tidligere slo fast at Washington ikke støtter Taiwans uavhengighet. Beijing fordømmer endringen som et farlig signal til uavhengighetsforkjemperne og anklager USA for å bruke Taiwan til å holde Kina i sjakk.

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet krevde at Washington umiddelbart måtte rette opp sin feil og holde seg til prinsippet om ett Kina. Beijing gjentok at Taiwan er en utbryterprovins og advarte mot enhver handling som kan oppmuntre separatistbevegelser. Foreløpig gjenstår det å se hvordan USA vil reagere.