Kina foreslår angivelig toppmøte mellom Putin og Trump for å få slutt på Ukraina-konflikten

HQ

Kina har foreslått å organisere et toppmøte mellom Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump for å diskutere en slutt på den pågående konflikten i Ukraina, ifølge en rapport fra Wall Street Journal.

Forslaget, som angivelig skal ha blitt formidlet gjennom mellommenn, tar sikte på å bringe begge lederne sammen for å legge til rette for fredsbevarende innsats når en våpenhvile er på plass. Mens kinesiske tjenestemenn har holdt tett om detaljene, har de uttrykt støtte til sterkere kommunikasjon mellom Russland og USA.

Samtidig nevnte Trump nylig at både Putin og Zelenskij uttrykte et ønske om fred, noe som fikk ham til å innlede samtaler med amerikanske topptjenestemenn om en løsning på krigen. Til tross for dette har det ikke vært noen formelle fredssamtaler på nesten tre år, og med motstridende krav fra begge sider er det fortsatt uklart om det foreslåtte toppmøtet virkelig kan bane vei for fred. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.