Kina fremhever Helldivers II som et godt eksempel på internasjonalt samhold Spillere over hele verden tar et felles ansvar for å beskytte vår hjemplanet, og den kinesiske ambassaden mener dette er verdt å fremheve.

HQ Mens forholdet mellom Kina og USA er svært anspent på grunn av den pågående handelskonflikten, har Kinas ambassade i Washington valgt å rette oppmerksomheten mot noe uventet: et svensk videospill. I et innlegg på Instagram fremhever ambassaden samarbeidet mellom spillere fra ulike deler av verden i Helldivers II, der de i en nylig utgitt oppdatering sammen forsvarte ulike storbyer - deriblant New York og Shanghai - mot en invasjon av romvesener. De skriver : "🎮🌍 I skytespillet Helldivers 2 forener spillere fra #China, #USA og utover for å forsvare byer som #Shanghai og #NewYork når romvesener slår til, og gjør piksler til ekte menneskelig forbindelse. #KinaUSA #GlobalUnity" Helldivers II ble en stor suksess da det ble lansert i februar i fjor, og lar spillerne samarbeide mot stadig tøffere odds. Ambassadens beslutning om å fremheve dette som et eksempel på internasjonalt samhold bør nok ses på som et forsøk på å nedtone de politiske forskjellene mellom landene, om enn i en ganske uventet sammenheng. Hvorvidt dette faktisk påvirker det reelle forholdet mellom landene, er høyst uklart, men kanskje kan underholdende spilløkter sammen likevel ses på som en påminnelse om at samarbeid over landegrensene faktisk er mulig. I hvert fall i den digitale verden.