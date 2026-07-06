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Verdensnyheter

Kina gjennomfører en testavfyring av et atomrakett fra en ubåt i Stillehavet

Selv om landene i regionen ble varslet på forhånd, øker operasjonen spenningen i området, særlig overfor Taiwan.

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I dag, mandag, gjennomførte marinen til Folkets frigjøringshær i Folkerepublikken Kina en vellykket testavfyring av et atomrakett fra en ubåt i internasjonalt farvann i Stillehavet, ved hjelp av et simulert stridshode. Øvelsen har utløst kritikk og bekymring i Australia, New Zealand, Japan og særlig Taiwan.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua (som rapportert av Reuters) ble øvelsen beskrevet som en «rutinemessig avfyring» som en del av Kinas årlige treningsprogram. Talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Mao Ning, uttalte at avfyringen ble gjennomført «sikkert, på en standardisert og profesjonell måte til enhver tid», og la til: «Vi håper at de berørte landene ikke vil overfortolke saken.»

Selv om det ikke er bekreftet hvilken type missil Kina kan ha avfyrt, spekuleres det i at det kan være et JL-3, et interkontinentalt ballistisk missil som er i stand til å nå potensielle mål på det amerikanske fastlandet, avfyrt fra kinesisk territorialfarvann.

Ifølge den australske utenriksministeren, Penny Wong, skjer dette «på bakgrunn av en rask militær opprustning fra Kinas side, som mangler den åpenheten og de forsikringene om sine intensjoner som regionen forventer.»

Taiwan har direkte beskrevet det som et forsøk fra Kinas side på å skremme det internasjonale samfunnet, og har advart om en «oppadgående trend» i kinesiske marinebevegelser.

Kina gjennomfører en testavfyring av et atomrakett fra en ubåt i Stillehavet
Shutterstock

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