Kina godkjenner DeepSeek og andre som kjøper mer enn 400.000 Nvidia H200 flaggskip AI GPU-er

HQ

Selv om noen kanskje vil påpeke den merkelige beslutningen om å selge 400 000 av verdens kraftigste AI-brikker til et land som anses som en potensiell fiende av USA, er det overraskende nok ikke den amerikanske regjeringen som har vært flaskehalsen i denne avtalen, men den kinesiske administrasjonen.

Ifølge Reuters, som hevder å ha kilder med innsidekunnskap, har Kina nettopp godkjent salget som vil gi ekstrem AI-prosessorkraft til DeepSeek, et AI-selskap som brøt seg inn på AI-scenen med sjokkerende effektivitet og et lavt prispunkt. Ulempen er at det er sterkt moderert i sanntid og følger restriksjoner fra den kinesiske regjeringen i form av "sosialistiske kjerneverdier".

ByteDance Tencent og Alibaba har allerede fått tillatelse til å kjøpe mer enn 400 000 H200-brikker på egen hånd, og DeepSeek vil mest sannsynlig bidra betydelig til denne gruppen. Selv om det ikke finnes noen offisielle tall, forventer de fleste analytikere at DeepSeek vil ha enten 10.000 Nvidia A100 GPUer eller minst 2000 H800 GPUer som selges i vesten som H100, den tidligere toppmodellen. Andre anslår at antallet er nærmere 10.000.

Gitt dagens priser, selv uten et DeepSeek-kjøp, vil den totale prisen på MSRP overstige 16.000.000.000.000 USD. Eller omtrent prisen på 64 GB DDR5 hvis prisstigningen fortsetter.