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Ifølge rapporter fra Reuters har Kina fullført byggearbeidene på et stort kunstig atoll ved Antelope Reef, et omstridt område i Sør-Kinahavet. Denne kunstige øya markerte det første skrittet mot byggingen av en massiv militærbase for landet, som vil fungere som et viktig fotfeste i en fremtidig konflikt med Taiwan.

Faktisk viser den samme rapporten at de nyeste satellittbildene avslører at så snart mudringsfartøyene forlot øya, startet byggingen av en helikopterplass og flere bygninger på sørsiden. De avslører også prosjektets omfang: En kunstig øy på nesten 6 km (4 miles) i lengde, med en rett kystlinje på over 3 km (2 miles) – som noen analytikere anser som en potensiell rullebane – og en havn på rundt 700 meter som allerede er hjemsted for et kinesisk kystvaktfartøy.

Kina har ennå ikke bekreftet byggingen av en ny militærbase, mens statlige medier har oppgitt at «Antelope» skal tjene sivile formål som værvarsling og vitenskapelig forskning.

Kina har okkupert alle Paracel-øyene siden 1974, da landet drev ut marinen til det tidligere Sør-Vietnam. Vietnam, som gjør krav på hele øygruppen, har de siste årene utvidet sitt nettverk av baser i Spratly-øyene.