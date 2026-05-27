Kina henretter 3 Body Problem produsentens drapsmann

De kinesiske myndighetene har henrettet Xu Yao for drapet på Lin Qi for seks år siden. Sistnevnte, en milliardær og spillmagnat, grunnla Yoozoo Games og The Three Body Universe, et selskap som eier alle rettighetene til filmatiseringen av The 3 Body Problem.

Saken ble i sin tid knyttet til en selskapstvist. En domstol i Shanghai fant at Xu Yao, en tidligere leder i Lin Qis selskap, forgiftet matvarer som tilhørte grunnleggeren etter en konflikt om selskapsledelsen. Som en konsekvens av hans handlinger ble også andre ansatte forgiftet, men overlevde heldigvis.

The Three-Body Problem var en utrolig vellykket roman av Liu Cixin som ble utgitt i 2008, og den ble snart en av Kinas største sci-fi IP-er. Den ble til en Netflix TV-serie i 2024, som forventes å fortsette i år med en TBC-dato for 3 Body Problem: Sesong 2. Drapet skjedde kort tid etter at Yoozoo inngikk avtalen med strømmetjenesten, og lisensen ble mer og mer verdifull.

