Kina innleder øvelser med skarpe skudd rundt Taiwan for å simulere havneblokade

Kina har iverksatt skarpe militærøvelser rundt Taiwan, der de simulerer en blokade av store havner og angrep på maritime mål, i det Beijing kaller en advarsel mot "Taiwans uavhengighet" og utenlandsk innblanding.

Folkets frigjøringshær sa at marine-, luftvåpen- og rakettstyrker var utplassert for å omringe øya, sammen med kystvaktfartøyer som utførte "lovhåndhevelsesinspeksjoner" i nærheten av Taiwans ytre øyer. Øvelsen, kalt Justice Mission 2025, inkluderte også scenarier som hadde som mål å avskrekke internasjonal innblanding.

Økende kapasitet til å håndheve en blokade

Taiwans forsvarsdepartement fordømte øvelsene som en eskalering som undergraver den regionale stabiliteten, og sa at de hadde sendt ut styrker for å gjennomføre øvelser i kampberedskap. Taiwans kystvakt advarte om at manøvrene truet sikkerheten til skipsfarten og fiskernes virksomhet.

Øvelsene kommer etter at USA nylig godkjente våpensalg til Taiwan for 11 milliarder dollar, økte spenninger i forholdet til Japan og nye løfter fra Taiwans president om å øke forsvarsberedskapen. Øvelsenes omfang og nærhet tyder på at Kina signaliserer sin økende kapasitet til å håndheve en blokade og avskrekke utenlandsk intervensjon.