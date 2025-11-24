Kina: Japan "krysset en rød linje" med uttalelser om Taiwan-intervensjon

HQ

Kina har anklaget Japan for å "krysse en rød linje" etter at Japans statsminister Sanae Takaichi tidligere denne måneden antydet at en kinesisk blokade eller et militært tiltak mot Taiwan kunne utløse en japansk militær respons. Kinas utenriksminister Wang Yi kalte kommentarene "sjokkerende", og sa at Japan hadde "sendt feil signal" og kommet med uttalelser som "ikke burde ha blitt sagt".

I en uttalelse som ble lagt ut på utenriksdepartementets nettside, sa Wang at Kina må "resolutt svare" på Japans holdning, og hevdet at alle land har et felles ansvar for å forhindre "den japanske militarismens gjenoppblomstring". Hans uttalelser markerer den sterkeste kinesiske reaksjonen så langt.

Overskrider en rød linje

Spenningen mellom de to landene har eskalert de siste ukene. Fredag sendte Beijing et brev til FNs generalsekretær António Guterres der Takaichi ble beskyldt for å ha begått et " grovt brudd på folkeretten". Kinas FN-ambassadør, Fu Cong, advarte om at ethvert japansk forsøk på væpnet intervensjon i Taiwan-stredet ville bli betraktet som "en aggresjonshandling", og lovet at Kina ville forsvare sin suverenitet.

Kina ser på Taiwan som en del av sitt territorium og avviser enhver utenlandsk innblanding i øyas sikkerhet, særlig fra USA og dets regionale allierte. Takaichis kommentarer representerer en skarpere tone sammenlignet med tidligere japanske ledere, som har uttrykt bekymring over Kinas handlinger, men unngått å skissere mulige militære svar. Statsministeren har nektet å trekke tilbake uttalelsene sine, men sa at hun ville unngå å diskutere spesifikke scenarier i tiden fremover.