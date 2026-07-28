Kina kaster seg inn i teknologikappløpet med masseproduksjon av avanserte maskiner for produksjon av mikrobrikker

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Kina har begynt å ta sine første skritt mot å frigjøre seg fra sin teknologiske avhengighet av utlandet. Ifølge en rapport fra Reuters har landet startet masseproduksjon av DUV-immersjonslitografimaskiner (deep ultraviolet), en avgjørende teknologi for utvikling og produksjon av avanserte halvledere, som Kina for tiden må importere fra andre markeder.

USA har imidlertid forbudt Kina å kjøpe ASMLs mest avanserte ekstremultrafiolette (EUV) litografisystemer, mens nederlandske eksportrestriksjoner også har begrenset landets tilgang til visse avanserte DUV-maskiner.

President Xi Jinping har allerede kunngjort at denne prestasjonen representerer en suksess i det nasjonale initiativet for selvforsyning av halvledere. De første fem kinesiskproduserte DUV-maskinene forventes å bli levert i år til ledende kinesiske chip-produsenter, mens ytterligere 20 skal leveres i 2027.