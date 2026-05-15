Kina kjøper endelig rettighetene til fotball-VM 2026 til en ukjent pris

Kina har endelig en kringkaster for fotball-VM i 2026: China Media Group (CMG), morselskapet til Kinas nasjonale kringkaster, har sikret seg en avtale om kringkasting av fotball-VM, ifølge lokale medierapporter fredag, via Reuters.

I forrige uke ble det rapportert at Kina fortsatt ikke hadde noen kringkaster for det største verdensmesterskapet noensinne. FIFA hadde til hensikt å selge rettighetene til VM til en høy pris, men den kinesiske statskringkasteren CCTV gikk ikke med på det. Til tross for at Kina har et stort publikum av fotballfans, gjorde det faktum at landet ikke var med i turneringen, og at de fleste kampene ville bli spilt midt på natten, det langt mindre attraktivt (Kina har bare spilt én gang i VM, i 2002, og tapte alle kampene).

Til slutt ble rettighetene solgt til morselskapet til CCTV, til en ukjent pris, og konkurransen vil bli distribuert via China Mobiles strømmeplattform Migu. En avtale mellom FIFA og India, der TV-rettighetene heller ikke har blitt solgt av samme grunn, har ennå ikke kommet på plass med mindre enn en måned igjen til konkurransen.