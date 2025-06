Kina kritiserer USAs angrep på Iran og oppfordrer til tilbakeholdenhet og våpenhvile

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Kina har fordømt USAs nylige angrep på Irans atomanlegg, og sier at det har undergravd USAs troverdighet på den globale scenen.



Kinas FN-ambassadør Fu Cong sa at partene burde "holde igjen på maktbruken, unngå å forverre konflikter og helle bensin på bålet ... De bør umiddelbart innstille skytingen for å forhindre at situasjonen eskalerer og unngå at krigen sprer seg."



"Men USAs troverdighet ble også skadet. Både som land og som deltaker i internasjonale forhandlinger", la Fu til. Kina oppfordret alle parter, spesielt Israel, til å stanse fiendtlighetene umiddelbart, og advarte om at konflikten risikerer å komme ut av kontroll.