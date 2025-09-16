Kina kunngjør at TikTok for USA vil bruke en kinesisk algoritme

HQ

Bare noen timer tidligere bekreftet Trump at en gruppe amerikanske selskaper er forberedt på å overta TikToks amerikanske virksomhet fra kinesiske ByteDance. Nå får vi nyheter fra Kina, som bekrefter at den amerikanske versjonen av TikTok, som snart skal selges til amerikanske investorer, vil beholde elementer fra ByteDances kinesiske algoritme. Dette, kan noen si, reiser spørsmål om algoritmen kan skilles helt fra sin kinesiske opprinnelse, et sentralt krav fra amerikanske regulatorer. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!