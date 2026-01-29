Kina lemper visumreglene for briter under Starmers besøk i Beijing

HQ

Kina vil tillate britiske statsborgere å reise visumfritt for opphold på opptil 30 dager, kunngjorde statsminister Keir Starmer under sitt besøk i Beijing, og kalte tiltaket en seier for selskaper som ønsker å ekspandere på det kinesiske markedet. Beslutningen er en del av en bredere partnerskapspakke som har som mål å styrke de økonomiske båndene mellom de to landene.

Starmer sa at bedrifter hadde presset på for å få lettere tilgang til Kina når de ønsker å øke sin tilstedeværelse i utlandet, og hevdet at de lempeligere reglene kan bidra til å støtte arbeidsplasser i Storbritannia. Å utvide den britiske økonomien er et sentralt mål for hans fire dager lange reise, og London fokuserer sterkt på sin globalt konkurransedyktige tjenestesektor.

I tillegg til visumendringen ble begge regjeringene enige om å lansere en mulighetsstudie som kan føre til en bilateral tjenesteavtale. Tjenestemennene sa at partnerskapet vil være rettet mot et tettere samarbeid innen helsevesen, finans, juridiske og profesjonelle tjenester, utdanning og kompetanse, områder der Storbritannia allerede eksporterer tjenester til en verdi av rundt 13 milliarder pund til Kina hvert år...