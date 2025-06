Kina markerer nok et år med taushet om undertrykkelsen på Den himmelske freds plass

HQ

Siste nytt om Kina . 4. juni markerer 36-årsjubileet for en hendelse som Beijing behandler som tabu og ikke tillater noen å minnes, over tre tiår etter at den kinesiske regjeringen med vold slo ned en omfattende prodemokratisk bevegelse med Den himmelske freds plass som sentrum.

Til tross for sin historiske betydning blir årsdagen ikke anerkjent på det kinesiske fastlandet, der sensuren og tausheten vedvarer. Det sanne dødstallet har aldri blitt bekreftet, men observatører mener at det kan dreie seg om flere tusen.