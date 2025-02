Kina nekter å be om unnskyldning for militærøvelser nær Australia

HQ

Kinas ambassadør til Australia, Xiao Qian, har i et intervju med den nasjonale kringkasteren ABC News (via Reuters) slått fast at det ikke er noen grunn for landet hans til å be om unnskyldning for militærøvelser som nylig ble gjennomført mellom Australia og New Zealand.

Øvelsene, som fant sted i internasjonalt farvann, førte til minst 49 omdirigeringer av fly, noe som skapte bekymring i begge land på grunn av manglende forhåndsvarsel. Xiao forsvarte imidlertid øvelsene og hevdet at de fulgte internasjonal lov og standardprosedyrer.

Mens Australias statsminister Anthony Albanese bagatelliserte hendelsen og understreket at øvelsene foregikk i internasjonalt farvann, kritiserte opposisjonen det australske forsvaret for å ha blitt for sent oppmerksom på hendelsen, og at en kommersiell pilot var den første som varslet myndighetene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne diplomatiske spenningen vil utvikle seg.